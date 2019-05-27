Депутатов Рады призвали не портить проекты законов «коррупционными выходками»

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом не превращать Верховную Раду в площадку для избирательных кампаний и начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. (…) Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

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Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты «годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна».

«Единственное — не нужно их портить вашими традиционными коррупционными выходками», — добавил президент.

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля. Соцопросы говорят, что из партий, представлкнных в нынешнем соззыве Рады, в новую попадают только Оппоблок и партия Юлии Тимошенко “Батькивщина”. Исключившая на днях из своего названия имя Петра Порошенко партия экс-президента продолжает терять рейтинги и может оказаться за бортом новой Рады из-за высокой конкуренции в правом лагере.