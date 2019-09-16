Депутатов «Слуги народа» загонят в стойло и подчинят железной дисциплине – киевский эксперт

16.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Верховной Раде Украины пропрезидентская партия «Слуга народа» хочет подчинить себе мажоритарщиков. Они еще оказывают сопротивление, но в окружении Зеленского уже говорят, что это временно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В партии «Слуга народа» руководство совместно с Офисом президента пытается ввести железную дисциплину для ее депутатов, и в первую очередь это касается мажоритарщиков. Ходили слухи о законе об императивном мандате для мажоритарщиков. В начале прошлой недели это активно обсуждалось в СМИ и среди самих депутатов. Его комментировал Дубинский и другие.

В чем суть: во фракции зреет недовольство этими попытками Офиса президента и попытками руководства поставить всех в общее стойло и привести к абсолютному подчинению. Сегодня этот вопрос прокомментировал Андрей Богдан.

В своем интервью «ВВС» он заявил о том, что это временные трудности, и в дальнейшем данный конфликт не получит развитие. Но, по моей информации, где-то около недели назад планировалось внести в Раду этот законопроект», – рассказал эксперт.

Также он отметил, что президенту и его офису контроль над большинством необходим для удержания власти на протяжении всего текущего политического цикла.

«То, что он (закон об императивном мандате – ред.) будет внесен, сомневаться не приходится. Контроль является одной из основных целей для президента, для его офиса, для удержания власти в стране на протяжении последующих пяти лет», – добавил Богатырев.