Депутаты Госдумы храбро взяли себя на слабо – но им слабо верят

Декларации о доходах российских депутатов и сенаторов теперь будут публиковать в обобщенном виде.

Соответствующий закон приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на предоставленную законом возможность, каждый депутат имеет право опубликовать свою декларацию добровольно, считает спикер Вячеслав Володин.

«Вся риторика в отношении того, что нам запрещают, она на самом деле разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Если возьмет и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорить об открытости, это двойные стандарты. Вот мы с Алимовой (депутат от КПРФ –ред.) опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт, рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше – либо будет доверие, либо нет», – сказал Володин.

О намерении по-прежнему публиковать свои декларации уже заявила фракция КПРФ.

«Публикация или непубликация депутатами и сенаторами деклараций о доходах и имуществе становится теперь инструментом пиара. Кто-то добровольно опубликует, кто-то воспользуется возможностью не публиковать. Если нет реальных дел, расскажи о своей скромности в быту. Или расскажи, что имярек не скрывает, что он человек обеспеченный. Объяснять отказ от публикации будет посложнее. Но и тут выкрутятся», – написал в своем ТГ-канале политтехнолог Константин Косачев.

«Открывается на самом деле пространство вариантов: например, в чем больший риск? Скрыть декларацию и отбиваться от обвинений “у него там дворцы”? Или показать дворцы? Или постараться, приложить усилия, чтобы гордо показать отсутствие дворцов? И возможно, выяснить, что избирателю это все было совершенно безразлично!», – иронизирует его коллега Анна Федорова.