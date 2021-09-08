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08.09.2021 21:09 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Соотечественники
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Депутаты Госдумы передали школам ДНР компьютерную технику и спортинвентарь

8 сентября делегация депутатов из РФ посетила ДНР и передала гуманитарную помощь для школ...

8 сентября делегация депутатов из РФ посетила ДНР и передала гуманитарную помощь для школ Донбасса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в прошлый раз к нам приезжал Андрей Турчак – секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, – он спросил, чем помочь, что нужно республике», – вспоминал Пушилин.

Тогда он ответил, что донецким школам не хватает компьютеров и спортивного оборудования.

«И вот в этот приезд Андрей Анатольевич привез ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, спортивное оборудование и инвентарь, гимнастические комплексы, хоккейную форму и аксессуары и вручил их директору одной из школ Донецка. Спасибо за такую конкретную помощь!» – поблагодарил российских гостей глава ДНР.

«Хочу подчеркнуть, что «Единая Россия» была, есть и будет рядом. Мы всегда готовы прийти на помощь, будем продолжать наше тесное сотрудничество», – цитирует Андрея Турчака официальный сайт главы республики.

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