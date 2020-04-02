Депутаты Госдумы массово нарушили правила карантина

02.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в среду упрекнул депутатов, которые пришли без масок, продемонстрировав плохой пример для населения.

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«Нельзя в зале собирать 450 человек – это чудовищно, мы всей стране говорим: «2 метра дистанция и в магазин по 10 человек», а тут сидит полтысячи! Сейчас коллеги улыбаются, а завтра лягут в больницу, начнется вспышка коронавируса. Сидите без масок и без перчаток, полное пренебрежение», – сказал Жириновский.

Спикер Думы Вячеслав Володин, который тоже был без маски, предложил отказаться от заседаний в ближайшее время, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Должны были быть плановые короткие отпуска 16 апреля. Отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции. Сейчас цифровые технологии позволяют работать дома депутатам, разрабатывать законы они могут, через интернет общается с избирателями. Поэтому, коллеги, просьба поступить именно так, как предложил Владимир Жириновский», – сказал спикер.

Также Володин призвал депутата от «Единой России» Сергея Неверова носить маску, который, как и многие его коллеги, пришёл в зал заседаний без средств защиты.

«Давайте попросим, чтобы Сергей Иванович носил маску. Его понять можно, он носил респиратор 16 лет, будучи шахтёром, у него к этому отношение понятно какое. Но, Сергей Иванович, вы должны подать пример нашим согражданам, вы находитесь в общественном месте, на заседании Государственной Думы – нету 1,5 метра от вашего коллеги», – указал спикер.

Однако на просьбу Володина в зале раздался смех.

После чего депутат от КПРФ Николай Коломийцев отметил, что, прежде чем самим использовать средства защиты, парламентарии должны обеспечить ими страну.

«Мы с вами солидарны, что нужно всем ходить в масках. Но для этого нужно обеспечить все аптеки масками, я сегодня получил 10 обращений из разных регионов о том, что даже у докторов нет средств защиты и масок. Ну и президиум – я считаю, что если вы нас воспитываете, то должны сами в первую очередь одеть маски», – добавил Коломийцев, обращаясь к Володину и его заместителям.