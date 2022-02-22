Депутаты Госдумы признали, что большая часть ЛДНР останется под контролем киевского режима

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Государственная дума РФ не планирует признавать ЛНР и ДНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», – сказала Журова РБК.

Примечательно, что такое же мнение высказал и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Если ранее он предполагал, что республики признают в границах Донецкой и Луганской областей, то теперь фактически опроверг свои же слова.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР. Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть её проводят стороны, которые себя объявили государствами», – заявил Калашников, слова которого приводит «Подъем».

Напомним, что большая часть территории провозглашенных в 2014 году республик Донбасса находится под контролем киевского режима.