Депутаты Госдумы признали, что большая часть ЛДНР останется под контролем киевского режима

22.02.2022  11:20 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Государственная дума РФ не планирует признавать ЛНР и ДНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, отвечая на соответствующий вопрос.

Государственная дума РФ не планирует признавать ЛНР и ДНР в границах бывших Донецкой и...

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«В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», – сказала Журова РБК.

Примечательно, что такое же мнение высказал и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Если ранее он предполагал, что республики признают в границах Донецкой и Луганской областей, то теперь фактически опроверг свои же слова.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР. Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть её проводят стороны, которые себя объявили государствами», – заявил Калашников, слова которого приводит «Подъем».

Напомним, что большая часть территории провозглашенных в 2014 году республик Донбасса находится под контролем киевского режима.

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