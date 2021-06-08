Депутаты Госдумы требовали отозвать признание Украины и обещали принять всех русских

08.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Госдума РФ приняла сегодня единогласно заявление в связи с «первоочередной» инициативой президента Украины Владимира Зеленского исключить русских и ряд других народов из числа коренных народов страны.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (более 17% населения), сотни тысяч белорусов молдаване, входящие в тройку самых крупных этнических групп и национальных меньшинств на Украине. К коренным народам не вправе себя будут причислить венгры и русины Закарпатья, болгары в Одесской области, греки в Приазовье, ни евреи, к которым принадлежит сам президент Украины. Это означает продолжение курса на тотальную ассимиляцию и украинизацию многонациональной Украины», – сказал представлявший текст заявления депутат Константин Затулин.

Он сравнил законодательную инициативу Зеленского с политикой Третьего рейха и современных Латвии и Эстонии. По мнению депутата, суть законопроекта не в предоставлении не прав и привилегий «практически не существующим на территории Украины крымским татарам, караимам и крымчакам», а в навязывании чувства собственной неполноценности другим народам, а также в идеологическом обосновании продолжения войны на Донбассе «с российским оккупантом».

«За время независимости Украина не приняла на одного акта в поддержку крымских татар, предпочитая подталкивать лидеров не зарегистрированного на самой Украине меджлиса к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму. Только после воссоединения Крыма с Россией земельные, религиозные и культурные интересы крымских татар нашли свое удовлетворение. Власти Украины предпочитают использовать узкую группу заигравшихся политиканов из меджлиса крымских татар, чтобы разыграть карту «оккупированного Крыма», сказал Затулин.

Он назвал инициативу Зеленского оскорблением исторической памяти и попыткой вбить клин между народами своей страны. Депутат предложил обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС с призывом осудить «попытку Украины разделить свое население на коренное и некоренное, которая может иметь самые серьезные последствия для ее существования как государства».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу Зеленского «смесью провокации, преступности и цинизма» и «вызовом всем нам».

«На Украине принимали одно решения за другим. Не надо было признавать этот режим паскудный, мерзкий, црушный, который не имеет ничего общего ни с украинским, ни с русским, ни любым другим народом. Когда там пришли памятники сносить, у нас на всех каналах сидели и хихикали. Мы сами позволили распоясаться этой русофобской антисоветской сволочи», – сказал Зюганов.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз повторил свой любимый тезис о недопустимости территориально-национального деления страны. Он считает, что политику «коренизации» начал в СССР Никита Хрущев.

Выступивший от фракции «Единой России» севастопольский депутат Дмитрий Белик считает, что налицо этакий «мягкий геноцид» на государственном уровне.

«Этот законопроект настолько же антироссийский, насколько и антиукраинский. За эти годы мы наблюдали факельные шествия и убийство русских людей на Донбассе, трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, расстрелы автобусов с крымчанами, не согласными с политикой Киева, уничтожение памятников воинам-освободителям и варварское искажение истории Великой Отечественной войны. Но ни один из европейских лидеров ни разу не выразил протест по поводу происходящего. Обращусь к Зеленскому. Не нужны вам русские люди, мы их к себе примем», – отметил Белик.

Депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, что инициатива Зеленского направлена на разрушения славянского единства.

«Без Украины и Белоруссии мы не можем реализовывать на внешнюю политику, задавать авторитетный тон в развитии международных отношений… Зачем мы скоропалительно признали этот антинародный неофашистский режим. Это требует переоценки в новых условиях», – сказал Рыжак.

Резюмируя обсуждения Константин Затулин подчеркнул, что необходимо передать «эстафету борьбы за Украину» следующему составу Госдумы.