Депутаты Лаврова и Грудин требуют восстановить Конюшенное ведомство

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Депутаты Ксения Лаврова из МО «Владимирский округ» и Федор Грудин из МО «Правобережный» обратились в Петроградский районный суд с иском к комитету имущественных отношений и агентству по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга.

Суть претензии депутатов заключается в задержке восстановительных работ Конюшенного ведомства. В качестве третьего лица к иску привлечен и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Одна из причин подачи иска — разрушение исторических зданий. Тема болезненная для Петербурга. В последнее время Северная столица лишилась нескольких десятков строений.

Депутаты подчеркнули, что город до сих пор ищет инвестора для восстановления объекта, но на его консервацию уже потрачено 4 млрд рублей. Лаврова и Грудин просят КИО и Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга закончить восстановительные работы.