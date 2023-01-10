Депутаты начали гасить вражеские «звезды»: Галкина лишают наград

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Власти Кемеровский области лишат иноагента и мужа певицы Аллы Пугачевой Максима Галкина региональных наград.

Соответствующую инициативу кузбасского совета ветеранов поддержал губернатор Сергей Цивилев.

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«Публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград», – считают в совете ветеранов.

Галкин был награжден региональной медалью «За веру и добро» и Орденом почета Кузбасса.

Инициатива Кемеровской области нашла отклик в Госдуме РФ. Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила ввести механизм, позволяющий лишать артистов званий и наград указом президента.

«Надо с комитетом по законодательству поговорить, с комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет. По суду можно лишить наград военных, допустим, орденов, а вот звания присваиваются у нас только указом президента, наверное, указом президента надо и лишать званий», – сказал Драпеко.

Пламенный белорусский тележурналист Григорий Азаренок считает, что лишения наград недостаточно.

«Только лишать наград – мелковато. Лишать гражданства, арестовывать счета и имущество, заводить уголовные дела – вот это будет весомо. Плюющий в Родину должен быть раздавлен самой жизнью», – написал Азаренок в своем ТГ-канале.

Эксперт Общественной Палаты РФ Вадим Манукян приветствовал дискуссию о наградах в Госдуме. Он предлагает в первую очередь лишить государственных отличий певца Валерия Меладзе, жену Галкина Аллу Пугачеву и рок-музыканта Андрея Макаревича.

«Начать с иноагента Макаревича за его хамские слова из спича «Россия уехала от вас» и Пугачевой за «холопов и рабов» . Ну и Меладзе с его «героями» туда же. Я считаю, что регионы подают правильный сигнал. Подобную инициативу следовало бы поддержать и на государственном уровне. Да и в целом, иноагентов, на мой взгляд, нужно званий и наград лишать автоматически. Если требуется принятие соответствующих федеральных законов, то значит, время уже пришло. Во период проведения СВО самое время расчистить авгиевы конюшни», – сказал Манукян агентству РИА ФАН.

Предложением о лишении артистов наград депутаты не ограничились. Представитель «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил также ввести специальные титры перед фильмами, в которых снялись и иноагенты и русофобы.

«Бог шельму метит. По закону перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ссылка об истинной их сущности. Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», – заявил Гусев.

Однако его товарищ по фракции Анатолий Вассерман в ним не согласился. Он считает, что претензии нужно предъявлять части российского общества, которое «заставляет» артистов становиться русофобами.

«Когда, скажем, на концерте где-нибудь в Дубае или Эмиратах какие-то отморозки из зала кричат «Слава Украине» и ждут от артиста на сцене ответа «Героям слава», то надо разбираться прежде всего, кто эти отморозки, и почему наши граждане ведет себя как наши враги. А потом уже смотреть, что делать с актером. Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьез, поскольку сама эта профессия предусматривает максимальное соответствие ожиданиям зрителей. Проблема не в актере, а в нашем обществе, где значительная часть пытается лечь под коллективный Запад и всячески демонстрирует эту готовность. Артисты ориентируются не на все общество, а прежде всего на тех, кто им платит», – сказал Вассерман в интервью «Дума.ТВ».