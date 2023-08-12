«Депутаты Народного собрания Гагаузии показали свою беспомощность перед марионеткой Санду» – Илан Шор

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«Народ Гагаузии устал от грязной политической игры председателя Народного собрания Гагаузии», – заявил молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, лидер запрещённой в Молдове одноимённой партии по итогам заседания Народного собрания автономии, где депутаты в очередной раз отказались утверждать новый состав Исполкома, предложенный башканом Евгенией Гуцул, которая выиграла выборы при поддержке партии «Шор».

Илан Шор возложил ответственность за срыв утверждения Исполкома на председателя Народного собрания Дмитрия Константинова, которого он назвал «марионеткой режима Санду».

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«И на этот раз депутаты Народного собрания не смогли проявить политическую волю и утвердить Исполнительный комитет Гагаузии. За исключением некоторых народных избранников, у которых есть совесть и смелость, они в очередной раз показали свою беспомощность перед давлением и шантажом со стороны марионетки режима Санду, председателя НСГ Дмитрия Константинова», – написал Илан Шор в своём телеграм-канале.

По словам Шора, Дмитрий Константинов перешел все красные линии и далеко зашел за «флажки» допустимого: «Ставя свои шкурные интересы, свое корыстолюбие выше судьбы Гагаузии, пренебрегая чаяниями и стремлениями гагаузского народа, он всячески препятствует началу нормальной работы Исполнительного комитета автономии, который был сформирован из самых лучших профессионалов в своих областях», – утверждает опальный политик, вынужденный скрываться в Израиле.

Оппонент Шора и Гуцул, депутат Народного собрания Иван Димитрогло, представляющий Партию социалистов, аргументирует свою позицию тем, что, если Исполком будет утверждён без соблюдения процедуры, как того требуют Евгения Гуцул и стоящий за ней Илан Шор, режим Санду посредством государственного казначейства заблокировал бы всю деятельность руководства Гагаузии.