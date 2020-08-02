Депутаты парламента Болгарии сбежали на каникулы во время протестов

02.08.2020, Белград, Алексей Топоров

После того, как требующие отставки прозападного правительства Болгарии протестующие стали перекрывать все ключевые транспортные узлы столичной Софии, правящий режим начал искать поводы для их силового разгона.

До этого протестующие и полиция воздерживались от открытого противостояния друг с другом.

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«Мы повышаем тон, реагируя на то, что происходит во время протестов, – прокомментировал ситуацию замдиректора софийской муниципальной полиции Тони Димитров. – У нас есть огромное количество сигналов от граждан, которые возмущены, поскольку чувствуют себя ущемленными произошедшим…. Уже появились первые инциденты между блокирующими и недовольными горожанами…Все происходящее является грубым нарушением общественного порядка».

Говоря об инцидентах, Димитров имел ввиду конфликт произошедший накануне на софийском Орловом мосту, заблокированном протестующими. В течение длительного количество времени некая пожилая дама с клюкой оскорбляла и нападала на демонстрантов, пытаясь ударить их палкой. Когда к ней подошли репортеры провластного канала, провокаторша продолжила оскорбления на камеру, после чего один молодой оппозиционер не выдержал и вылил на нее кофе из стаканчика. Парень сразу же был арестован.

Многие политические эксперты Болгарии полагают, что слова начальника софийской полиции вкупе с произошедшим инцидентом свидетельствуют о том, что власть готова использовать против демонстрантов силу. В свою очередь протестующие заявили, что не прекратят блокаду, пока правительство и премьер Бойко Борисов, а также генпрокурор Иван Гешев не уйдут в отставку.

Характерно, что парламент Болгарии, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, все-таки уходит на летние каникулы, что, впрочем, не удивительно: большинство там составляют депутаты от правящей прозападной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и националисты, которые консолидировано проголосовали против инициативы Болгарской социалистической партии о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова.

Таким образом, болгарские «народные избранники» хотят снять с себя ответственность за реализацию возможного силового сценария на улицах болгарских городов.