Депутаты парламента Британии призвали свое правительство отомстить Вучичу за визит в Москву

Алексей Топоров.  
16.05.2025 10:39
  (Мск) , Белград
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Балканы, Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Депутат британского парламента от лейбористов Эмма Луэлл направила открытое письмо министру иностранных дел Дэвиду Лэмми, требуя изменить политику Лондона в отношении Сербии в связи с присутствием Александра Вучича 9 мая в Москве.

Впоследствии к ней присоединились ещё 25 британских депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат британского парламента от лейбористов Эмма Луэлл направила открытое письмо министру иностранных дел Дэвиду...

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В письме к Лэмми утверждается, что Сербия при Александре Вучиче укрепила связи с президентом России Владимиром Путиным, особенно как «единственная страна-кандидат в Европейский союз, которая не ввела никаких санкций против России, несмотря на ужасные преступления, совершенные против Украины с 2014 года».

В письме говорится, что президент Вучич стремится дестабилизировать обстановку в Косово, Боснии и Герцеговине и, в целом, в Балканском регионе, «тесно сотрудничая с путинской Россией».

Руководство Сербии обвиняют в «значительном регрессе демократии, постоянных атаках на средства массовой информации, политическую оппозицию и гражданское общество», а также в «широко распространенной коррупции, которая способствовала массовым протестам против его правительства в последние месяцы».

Отмечается, что британское правительство поддержало евроатлантическую интеграцию сербского государства, «надеясь, что это приведет к свободе, экономическому процветанию, уважению прав человека и гражданина и отвлечет Сербию от путинской России».

«Если мы сейчас не направим сербскому правительству сильный сигнал, мы рискуем укрепить решимость режима Вучича и не предотвратить крах хрупкой ситуации с безопасностью на Балканах», — заключают британские депутаты.

Они добавили, что поддерживают «протестующих в Сербии студентов и граждан, которые стремятся к лучшему будущему для своей страны, свободному от авторитаризма и коррупции».

Депутаты просят британский МИД изменить курс и, как они сформулировали, «начать серию целенаправленных санкций против Вучича».

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