«Депутаты партии Санду готовят вступление Молдовы в НАТО при поддержке Конституционного суда» – экс-башкан Гагаузии

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Депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» тайно разрабатывают пакет законодательных инициатив, которые позволят Республике Молдова вступить в НАТО по модели Швеции и Финляндии.

Об этом написала на своей странице в соцсети экс-башкан Гагаузии Ирина Влах.

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«Не исключаю, что в одночасье мы можем проснуться и с конституционными изменениями, одобренными Конституционным Судом. И в числе этих изменений вполне может оказаться даже отказ от нейтралитета государства», – утверждает Влах.

По её словам, «полное отсутствие прозрачности и тьма разума» – в этом вся суть правления партии «Действие и солидарность».

Влах, завершив два своих мандата в качестве башкана Гагаузии, устремилась в общемолдавскую политику. Она записывает видеоролики на государственном языке, который называет «румынским», посещает различные регионы Молдовы. На вопрос, будет ли она участвовать в президентских выборах 2024 года, Влах отвечает, что «имеет на это право».

Отметим, что, победив на выборах башкана Гагаузии в 2014 году при поддержке России, Влах после 24 февраля 2022 года изменила свою риторику: в день начала СВО она записала обращение, что в этом конфликте «не будет победителей и проигравших», летом 2022 года она отменила своё участие в Петербургском международном экономическом форуме, хотя была заявлена в качестве участника панельной дискуссии, а перед истечением башканского мандата, выставив свои фотографии с послами, «забыв» фото с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым.

Бывший мэр города Бельцы, экс-кандидат в президенты Молдовы Ренато Усатый, бывший бизнесмен, связанный с РЖД и бежавший из России после возбуждения в отношении него уголовного дела, заявил, что «Ирина Влах будет единственным кандидатом от левых сил на президентских выборах 2024 года, её поддержит Кремль», а экс-президента Игоря Додона «сломают и заставят освободить ей дорогу».