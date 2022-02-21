Депутаты партии «Слуга народа» бегут из «опасного» Киева

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Новости Украины

Пока вся Украина готовиться к войне с Россией, депутаты из «Слуги народа» планируют проводить тестовые заседания для освоения работы в дистанционном режиме.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила спикер партии «Слуга народа» Юлия Палийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутаты обговорят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых», – написала она.

Юлия Палийчук добавила, что на этом заседании партия протестирует дистанционный формат – общаться депутаты будут через платформу Zoom.

Заседание правящей партии не понравилось основателю запрещенного в РФ нацбата «Азов» Андрею Билецкому.

«Кто-то готовится к войне – на семинарах по гражданской обороне. А депутаты Слуг народа – учатся работать в Zoom. Сегодня будут заседать онлайн. Последний раз так собирались 22 апреля 2021 года. Как раз в период первого так называемого «обострения» на границах. Видим, как только надвигается опасность – слуги начинают «тестировать разные форматы работы», – написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что накануне объявленного в Киеве «российского вторжения» пятеро депутатов из «Слуги народа» улетели отдыхать за границу, а часть депутатов предпочла перебраться на Западную Украину – подальше от потенциально опасных регионов.

«Это, к сожалению, та «элита», которую мы имеем. Элита, которая будет вести войну «онлайн» или голосовать где-то из Испании за признание ДНР», – резюмировал нацист.