Депутаты Порошенко заблокировали законопроект против антисемитизма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Верховная рада смогла лишь в первом чтении поддержать проект закона, согласно которому в статью УК, предусматривающую наказание за нарушение прав по национальному и расовому признаку, добавляются слова «за проявление антисемитизма».

Против принятия законопроекта в целом выступила одна из парламентских фракций всем составом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас мы рассматриваем сугубо технический сопутствующий законопроект, которым к 161 статьи УК добавляем лишь два слова: «проявление антисемитизма», – представил документ депутат Максим Бужанский.

В ответ депутат «Голоса» Соломия Бобровская возразила, что евреи на Украине очень неплохо себя чувствуют.

«Почему мы обособляем только одно национальное меньшинство, которое чувствует себя на Украине уж точно спокойно? С уважением и с любовью к ним. Украина испокон веков была государством разнообразия, а мы этим вносим такие вещи, которые разделяют государство на куски», – сказала она.

Однако ей возразили, что во время празднования Хануки за 6 дней в разных украинских городах были совершены шесть нападений на еврейские символы – «и это не хулиганство, а антисемитизм». Тем не менее, данные доводы не впечатлили противников инициативы.

«Соцопросы показывают, что на Украине самый низкий уровень антисемитизма среди стран Европы, так как на Украине есть все для этого законодательные инструменты. Любая попытка дополнительно говорить о дополнительных инструментах борьбы с антисемитизмом – это актуализация российских мемов о фашистах на Украине, об антисемитизме на Украине», – заявил экс-глава института нацпамяти, депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Тем не менее, в первом чтении проект поддержали 300 голосами. Однако как только спикер Рады Руслан Стефанчук предложил принять законопроект в целом, со стороны «Евросолидарности» поднялся шум и крики «Ганьба». Депутат махали руками и кричали, что не допустят голосования.

«Коллеги, фракция «ЕС» против, поэтому я не могу», – сказал Стефанчук.

В результате депутаты проголосовали лишь за сокращение периода рассмотрения документа ко второму чтению, чтобы успеть принять решение в этом году.