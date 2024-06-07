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Представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» пожаловались: главы некоторых комитетов Верховной рады саботируют принятие решения о запрете канонической УПЦ, хотя всё уже давно готово для подобного репрессивного шага.

«Даже председатель образовательного комитета, так же, как и председатели многих других комитетов не подписывают списки, сбор подписей по вынесению законопроекта в зал о запрете московской Церкви», – возмущалась депутат София Федина.

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Позже её поддержал подельник Владимир Арьев.

«Это эфесбешный патриархат… Почему большинство председателей комитетов, на Согласительном совете продлевают жизнь эфесбешного патриархата, который создает, в том числе непосредственно у линии соприкосновения, прямые проблемы для украинской армии», – изрыгал Арьев.

При президентстве Порошенко под кураторством США на Украине была легализована раскольническая ПЦУ путём включения в состав зависимого от Вашингтона Стамбульского Патриархата – эта структура сейчас захватывает святыни русского Православия, такие как знаменитая Андреевская церковь, Киево-Печерская Лавра и т.п.