Депутаты поспорили о том, как и что конфисковывать у «негодяев»

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Госдума РФ приняла сегодня в первом и третьем окончательном чтениях закон, предусматривающий конфискацию имущества, денег и ценностей за распространение заведомо ложной информации об армии, а так же за финансирование преступлений против России.

В отличие от первого чтения, когда против проголосовал депутат-коммунист и два члена фракции «Новые люди», окончательно закон был принят единогласно.

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Представлявшая законопроект зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина уточнила, что конфискация в данном случае «не вид наказания, а мера уголовно-правового характера».

«Казалось бы, небольшой, но принципиально значимый нюанс, который отличает тот советский вариант конфискации, когда изъять можно было все, что угодно, от нынешней конфискации, назначение которой — изъятие орудий преступления, того, что нажито преступным путем и того, что направлено на осуществление преступной деятельности. И это нужно будет доказать», – сказала Панькина.

Такая трактовка не устроила депутата от «Справедливой России» Олега Нилова.

«Останавливаться не надо на этом первом шаге. Прозвучало то, что меня не удовлетворило. Будет конфисковываться только то, что использовалось для осуществления вредоносной деятельности. Что это? Компьютер, телефон золотой, в котором он поливами занимается? Почему другое имущество не конфискуем?», – возмутился он.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой считает, что закон нужно было принимать еще в 2022 году, потому что он служит профилактикой против совершения указанных преступлений. По данным ЛДПР, после принятия законов об иноагентах просмотры видео «деятелей «пятой колонны» за год уменьшились вдвое.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз назвал закон о конфискациях «законом о негодяях».

«Это законопроект о негодяях и предателях – тех, кто сегодня плюет в спину нашим солдатам, предавая свою Родину, и перечисляет деньги Вооруженным силам страны, которая с нами воюет. Граждане этим людям сделали все для того, чтобы они безбедно жили, получили почетные звания, награды, имущество. И сегодня они эти средства, имущество используют для того, чтобы нагадить стране, предав ее солдат, офицеров, обливая их грязью и критикуя», – сказал Володин.

Эта формулировка просто взбесила иноагента, экстремиста и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

«Поправлю слегка Володина. Закон о конфискации имущества, спикер палаты №6 назвал законом о негодяях. Нет, господин Володин. Это закон негодяев. Раньше вы там были жуликами, ворами и подлецами – а теперь стали и негодяями. Заслужили себе новый путинский орденок. Носите с гордостью», – излил желчь Гудков в своем тг-канале.

Либеральный адвокат Иван Павлов успокаивает своих клиентов: новый закон больше пугает, чем несет реальную опасность.

«Цель именно в этом — создать атмосферу страха среди тех, кто может выражать протест, а также напугать россиян, которые уехали из страны. Но когда юристы начинают вчитываться в смысл тех слов, которые содержатся в законопроекте, становится понятно, что не так страшен законопроект, как его обсуждение. Что могут забрать у человека, который обвиняется в распространении “фейков”? Могут забрать телефон, с которого он распространял информацию. Могут забрать компьютер, если установят, что именно с него было распространено то или иное сообщение в соцсетях. Но не больше. Если все это будет доказано, то имущество в виде этой суммы будет подлежать конфискации. Но это гипотетический, абсурдный и не имеющий ничего общего с реальностью случай», – сказал Павлов в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

Однако депутат Ольга Занко уже предлагает, как только закон будет принят, лишить почетных званий иноагентов: бывшего редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и мужа популярной в прошлом веке певицы Максима Галкина.

«Ситуация меняется, а ответственность в виде лишения наград и имущества гораздо страшнее, чем другие наказания, для этих лиц, находящихся за границей. Отправлю депутатские запросы с просьбой проверить их действия на предмет наличия признаков уголовного преступления. Пусть решают правоохранительные органы и суд», – написала Занко.

Политолог Алексей Чеснаков расценил ее пост как знак элитного консенсуса.

«Вот еще одно доказательство, что обратного пути не предполагается. Прямые последствия принятия нового закона вряд ли заставят себя ждать. Работает элитный консенсус. Процедура завершается. Списки составлены. Потенциальные виновники определены. Все в рамках политической логики и новых норм», – написал он.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что первая правоприменительная практика нового закона произойдет уже в феврале.

«Персонажам вроде Чхартишили или Улицкой приготовиться. Возможности зарабатывать деньги в России будут стремительно заканчиваться», – пишет Рожин.