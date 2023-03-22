Депутаты поспорили, обвинять ли Украину и Эстонию в геноциде на территории СССР

Госдума РФ приняла сегодня заявление о геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В заявлении депутатов говорится о том, что сегодня, когда события той войны бесстыдно фальсифицируются, принципиально важно дать судебно-правовую оценку военным преступлениям совершенным властями Германии, их союзниками и предателями из числа жителей оккупированных территорий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Заявление было принято единогласно, но по поводу того, кого включать в число союзников и пособников фашистов – развернулась дискуссия.

«Мы перечисляем страны, но не упоминаем среди них Украину и Эстонию, власти которых очень трогательно относятся к своим фашистским предателям из прошлого. В тексте нет упоминания Польши. Наверное, стоило бы ее добавить, чтобы доставить удовольствие хотя бы немецким парламентариям. Мы видим, что сейчас Запад пытается осуществить такой же геноцид русского народа, как он пытался осуществить при Гитлере. Просто сил не хватает. Может, это тоже отразить в заявлении?», – предложил депутат от «Справедливой России», известный экономист Михаил Делягин.

В ответ автор текста председатель ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что Украина и Эстония тогда входили в состав СССР, но пообещал добавить Польшу. Однако депутаты продолжали перечислять участников геноцида.

«У меня как у историка, может, не очень ведущего, возникает вопрос, почему не упомянуты страны Оси: Болгария, Венгрия, Румыния, Хорватия, Япония, которые не просто были оккупированы. Они были союзниками. Румынская армия была 500 тыс человек, венгры – около 300 тыс. Вызывает недоумение формулировка «отдельные добровольцы». Вы знаете, сколько их было? Из Австрии около 10 дивизий. В том числе, дивизия, которая осаждала Брестскую крепость, которая блокировала Ленинград, воевала под Мурманском и под Сталинградом. Это не отдельные добровольцы. Это страны Оси, те, которые участвовали в агрессии как государственные образования. Одессу, например, брала Румыния. Мы не должны их не упоминать, включая Японию. Это с исторической и нравственной точки зрения абсолютно правильно. Может быть, у нас в настоящий момент существуют разные отношения, например, с Венгрией, нашими братушками болгарами, которые в двух мировых войнах против России воевали, но надо историческую небрежность в тексте убрать», – сказал депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Другой коммунист Виктор Соболев предложил добавить в список участников геноцида Финляндию, Италию и Словакию, а в список пособников – Францию, Бельгию, Голландию, Норвегию и Данию. Эти страны дали Гитлеру 2 млн добровольцев, из которых было сформировано 59 дивизий и 23 бригады СС.

Слуцкий согласился включить в текст и Румынию. Но коммунисты не успокаивались.

«Не надо упорствовать. Не будут они читать и реагировать на нашу терминологию. Мы должны навязывать свой язык. Я вам напомню: японцы уничтожили более 5 млн китайцев и жителей Юго-Восточной Азии. Это что, не геноцид? Что же вы их покрываете? Они пособники и союзники, их надо тоже записывать. Так же, как и французов. 86 тыс французов воевало на нашей территории. И сегодня, посмотрите, откуда у нас больше всего галдеж идет – Прибалтика, Франция, Румыния. В Польше сегодня база для накопления и передачи вооружений», – сказал Николай Коломейцев.

Спикер Вячеслав Володин был готов включить в список и Японию, но ему напомнили, что эта страна не принимала участие в Великой Отечественной войне.

Текст заявления будет переведен на многие языки и направлен во все парламенты мира.