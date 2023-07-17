Депутаты предлагают разорвать традиции союзничества с Западом в трактовке Второй Мировой войны

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КПРФ совместно с китайскими историками настаивает на пересмотре датировки Второй Мировой войны и включении в неё нападения Японии на Китай, а также гражданской войны в Испании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам есть здесь, что обсуждать. Поэтому мы политически, используя наши возможности в научных кругах, в том числе будем поддерживать эту точку зрения в исторической науке, эту концепцию, в том числе, в сотрудничестве с китайскими учеными, проводя научные конференции. Считаем, что разработка нового учебника по истории – это хорошая возможность и в этих вопросах», – сказал Новиков.

По его словам, традиционная датировка Второй Мировой войны была принята, потому, что СССР отдавал «дань союзничеству» с Западом.