Депутаты предлагают разорвать традиции союзничества с Западом в трактовке Второй Мировой войны

Елена Острякова .  
17.07.2023 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 387
 
Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Запад, История, Китай, Общество, Политика, Россия


КПРФ совместно с китайскими историками настаивает на пересмотре датировки Второй Мировой войны и включении в неё нападения Японии на Китай, а также гражданской войны в Испании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

КПРФ совместно с китайскими историками настаивает на пересмотре датировки Второй Мировой войны и включении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Нам есть здесь, что обсуждать. Поэтому мы политически, используя наши возможности в научных кругах, в том числе будем поддерживать эту точку зрения в исторической науке, эту концепцию, в том числе, в сотрудничестве с китайскими учеными, проводя научные конференции. Считаем, что разработка нового учебника по истории – это хорошая возможность и в этих вопросах», – сказал Новиков.

По его словам, традиционная датировка Второй Мировой войны была принята, потому, что СССР отдавал «дань союзничеству» с Западом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть