Депутаты проголосовали за снос памятника дружбы Киева и Москвы

08.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве будет демонтирован памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, установленный в сквере по ул. Маршала Якубовского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такое решение приняли сегодня, 08 июля, на заседании Киевского городского совета «по многочисленным обращениям граждан». В официальном сообщении уточняется, что необходимость демонтажа возникла «с целью обеспечения интересов общины города Киева».

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«В результате временной оккупации государством-агрессором части территории Украины и грубого нарушения принципов и норм международного права нужно защищать интересы государства во всех сферах деятельности. Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс», – сообщает пресс-служба Киевсовета.

Стоит отметить, что памятный знак находится на окраине Киева, о его существовании знают очень немногие киевляне, чем и объясняется тот факт, что о нем не вспоминали более шести лет с момента Евромайдана.

Как сообщил заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, памятный знак после демонтажа будет находиться в Голосеевской районной администрации, а затем переедет в «Музей тоталитаризма».

«Как и во многих других подобных случаях, тут речь идет не о защите чего-то украинского, а ненависти ко всему русскому, – прокомментировал корреспонденту «ПолитНавигатора» решение Киеврады политолог Александр Семченко. – К тому же, глупо разрушать памятник в честь дружбы Киева и Москвы, поскольку Москва по официальной версии была основана Юрием Долгоруким, киевским князем. Тогда уж надо демонтировать Арку Дружбы народов к 300-летию воссоединения Украины и России, и памятник Богдану Хмельницкому, и много чего другого. Впрочем, они постепенно этим и занимаются. Вятрович заявлял, что декоммунизация должна перейти в деколонизацию, которую они понимают как отречение от всего общего с Россией, от нашей общей истории. Эти идиоты пытаются откреститься от того, чем надо гордиться, потому что им надо противопоставить Украину России, объяснить, что Россия плохая».