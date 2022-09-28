Депутаты проголосовали за выделение земли в Крыму участникам СВО – но впереди долгие согласования

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Крымский парламент принял в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков бойцам, мобилизованным на полуострове для участия в специальной военной операции на Украине.

Для вступления в силу документ еще должен пройти согласование с федеральными органами, а земельные массивы предстоит найти республиканскому Минземимущества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение предоставлять на льготной основе и без очереди земельные участки военнослужащим от Крыма принял глава республики Сергей Аксёнов. Наделы должны выдавать бойцам вне зависимости от заслуг и наград, и без учета наличия в собственности другого имущества.

Все эти предложения отражены в изменениях к республиканскому закону «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

За них депутаты сегодня проголосовали в первом чтении, и до второго рассмотрения в сессионном зале его еще предстоит согласовать с федеральными органами.

«Законопроект еще будет согласован с соответствующими федеральными органами, в связи с чем может быть дополнен или несколько видоизменен, – пояснила заместитель председателя Совета министров Крыма Анна Анюхина. – Работаем, чтобы пройти все необходимые процедуры максимально оперативно. Доработанная редакция будет в установленном порядке размещена на официальном сайте Гоcударственного совета Республики Крым для проведения экспертизы и обеспечения возможности ознакомления с редакцией всеми заинтересованными лицами».

Предполагается, что для получения земельного участка военнослужащий должен быть зарегистрирован в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года и предоставить документ об участии СВО. В случае гибели, право получить надел переходит к вдове, детям или родителям бойца. Вести регистрацию желающих получить землю поручат органу местного самоуправления по месту регистрации участника СВО.

«Министерство имущественных и земельных отношений подберёт земельные массивы, которые предполагаются на прибрежных территориях в непосредственные близости к населённым пунктам.

Либо, если участник специальной военной операции определился с выбором, возможно, у него есть ранее предоставленный земельный участок, но не оформленный, либо на этом земельном участке располагается индивидуально жилой дом, или у него имеются документы на ранее предоставленный земельный участок, который он просто ещё недооформил, то данные земельные участки могут быть оформлены собственность заявителю в случае, если они будут соответствовать градостроительной документации», – уточнила руководитель МИЗО Лариса Кулинич.

Порядок предоставления земельных участков Совмин определит после вступления закона в силу. Ранее глава Крыма отмечал, условия выдачи наделов будут максимально упрощены. Заявления будут подаваться по месту жительства в органы местного самоуправления.

Напомним, руководство Крыма также приняло решение выплачивать 200 тысяч рублей единовременной помощи всем мобилизованным жителям республики. Их экипировку современными средствами защиты, связи, теплой обувью взяли на себя коммерческие структуры республики.