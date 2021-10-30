Депутаты просят спасти Большую севастопольскую тропу от застройки
Уникальный туристический маршрут «Большая Севастопольская тропа» находится под угрозой исчезновения из-за застройки.
Об этом на заседании Законодательного собрания Севастополя заявил депутат Михаил Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Депутат попытался узнать у начальника Департамента имущественных и земельных отношений Севастополя Оксаны Кузнецовой о будущем тропы.
«Этот туристический объект находится сегодня под угрозой. С просьбой наконец-то сформировать участки и кадастрировать мы обращались, вели эти переговоры еще с двумя предыдущими губернаторами. Этого не случилось.
Пока мы пытались узаконить и сберечь от нехорошей конкуренции Большую Севастопольскую тропу, происходят следующие вещи: в трех местах тропа уже перерезана. На ней пытаются застроить видовые раскрытия, которые делают ее уникальным туристическим объектом.
У меня вопрос – есть ли в Департаменте имущественных и земельных отношений планы по сбережению Большой севастопольской тропы?», – спросил Чалый.
На это у Кузнецовой ответа не нашлось:
«Конкретно по объему проведения работы по Большой севастопольской тропе я вам отвечу дополнительно, насколько мы эту работу провели и в какой она стадии находится».
Напомним, Большая Севастопольская тропа – это один из самых длинных пешеходных маршрутов на территории Крымского полуострова. Ее основная длина – 117 километров, плюс также порядка 100 километров дополнительных маршрутов. Она состоит из восьми участков, первые три из которых проходят по Южному берегу Крыма, четвертый и пятый – по Внутренней гряде Крымских гор, шестой и седьмой – по лесу, а восьмой участок – по равнинной местности. Маршрут проходит мимо знаменитой Форосской церкви, Инкерманских штолен, монастыря Шулдан, крепости Чембало, древней римской дороги и других известных достопримечательностей.
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