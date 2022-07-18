Депутаты Рады безропотно включили в повестку оккупационный закон о правах поляков

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Новости Украины

Верховная рада большинством голосов внесла в повестку дня инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об особом статусе граждан Польши.

Ни один депутат за всю сегодняшнюю сессию украинского парламента не комментировал как-либо данную инициативу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ внесли в повестку дня без обсуждения, также вдвое сократили сроки внесения альтернативных законопроектов.

За проект закона 7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые находятся на территории Украины, проголосовали 315 депутатов, сокращённую процедуру его рассмотрения поддержали 276 парламентариев.