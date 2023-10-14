Депутаты Рады ноют, что натовский зоопарк не может защитить Украину

У стран НАТО нет столько систем ПВО, чтобы полностью закрыть украинское небо.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил депутат Рады от «Слуг народа» Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нам сейчас недостаточно ПВО. Его может быть достаточно, но оценки наших Воздушных сил – для того, чтобы покрыть всю Украину, нужно двенадцать систем «Пэтриот». А у нас только две.

Я думаю, даже в Германии нет стольких систем «Пэтриот». И вообще в мире их не так уж много было изготовлено, чтобы получить из двенадцать именно для Украины.

Но мы ведь используем не только «Пэтриот». У нас большой зоопарк, но его всё равно не хватает», – сказал депутат.