Депутаты Рады ноют, что натовский зоопарк не может защитить Украину

Вадим Москаленко.  
14.10.2023 17:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


У стран НАТО нет столько систем ПВО, чтобы полностью закрыть украинское небо.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил депутат Рады от «Слуг народа» Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У стран НАТО нет столько систем ПВО, чтобы полностью закрыть украинское небо. Об этом...

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«Конечно, нам сейчас недостаточно ПВО. Его может быть достаточно, но оценки наших Воздушных сил – для того, чтобы покрыть всю Украину, нужно двенадцать систем «Пэтриот». А у нас только две.

Я думаю, даже в Германии нет стольких систем «Пэтриот». И вообще в мире их не так уж много было изготовлено, чтобы получить из двенадцать именно для Украины.

Но мы ведь используем не только «Пэтриот». У нас большой зоопарк, но его всё равно не хватает», – сказал депутат.

Его поддержала коллега из грантоедского «Голоса» Инна Совсун.

«Мы сосредоточили системы ПВО вокруг больших городов, а объекты энергетики, которые надо защищать, ключевые подстанции, они расположены где-то внутри, между большими городами.

То есть, надо принимать решение, что защищать – большие города, или энергетические объекты, или арсеналы. Это тяжёлый выбор», – возмутилась она.

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