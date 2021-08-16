Депутаты Рады от Порошенко засуетились: «Надеяться на США нельзя»

16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поспешное бегство американцев из Афганистана должно дать понять киевскому руководству, что надеяться на заокеанских «союзников» нельзя – всё придётся делать самим.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Фриз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае хочу воздержаться от оценок политики США, а сконцентрироваться на основной причине провала режима в Кабуле – вместо построения национальной армии при поддержке западной коалиции, на самом деле произошла имитация такой реформы. Армия оказалась полностью небоеспособной, даже на уровне спецподразделений, которые в июне сдавались талибам без боя у Давлат Абаду и были убиты», – написала она.

По мнению Ирины Фриз, Украина должна воспользоваться афганским опытом и перестать надеяться на США в вопросе развития соей армии по стандартам НАТО, и начать проводить соответствующие реформы самостоятельно.

«Убеждена, что чиновники офиса президента, правительства и министерства обороны умеют, когда закрывают глаза, видеть сотни афганцев, которые пытаются вцепиться в самолет, взлетает. Это хороший стимул и предохранитель от ошибок. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих», – резюмировала она.

В свою очередь, депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин сравнил побег американцев из Афганистана с организованным выводом советских войск.

«Не случайно некоторые западные комментаторы вывод советских войск из Афганистана вспоминают как пример хорошо продуманного плана. Бегства тогда не было, а просоветский режим Наджибуллы продержался в Кабуле аж до 1992 года, когда уже после распада СССР Москва перестала поставлять в Афганистан ГСМ и боеприпасы. Топлива не оказалось в последний момент даже в вертолете афганского лидера – он был пойман и повешен моджахедами. США не смогли построить в Кабуле ничего и близко столь устойчивое. Зато их ставленник Гани проблем с вылетом не имел. Как и с вывозом награбленного. Очередную демонстрацию эффективности «антикоррупционной политики США» увидел весь мир», – написал он в соцсети.