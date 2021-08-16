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16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Депутаты Рады от Порошенко засуетились: «Надеяться на США нельзя»

Новости УкраиныПоспешное бегство американцев из Афганистана должно дать понять киевскому руководству, что надеяться на заокеанских...

Поспешное бегство американцев из Афганистана должно дать понять киевскому руководству, что надеяться на заокеанских «союзников» нельзя – всё придётся делать самим.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Фриз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае хочу воздержаться от оценок политики США, а сконцентрироваться на основной причине провала режима в Кабуле – вместо построения национальной армии при поддержке западной коалиции, на самом деле произошла имитация такой реформы.

Армия оказалась полностью небоеспособной, даже на уровне спецподразделений, которые в июне сдавались талибам без боя у Давлат Абаду и были убиты», – написала она.

По мнению Ирины Фриз, Украина должна воспользоваться афганским опытом и перестать надеяться на США в вопросе развития соей армии по стандартам НАТО, и начать проводить соответствующие реформы самостоятельно.

«Убеждена, что чиновники офиса президента, правительства и министерства обороны умеют, когда закрывают глаза, видеть сотни афганцев, которые пытаются вцепиться в самолет, взлетает. Это хороший стимул и предохранитель от ошибок. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих», – резюмировала она.



В свою очередь, депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин сравнил побег американцев из Афганистана с организованным выводом советских войск.

«Не случайно некоторые западные комментаторы вывод советских войск из Афганистана вспоминают как пример хорошо продуманного плана. Бегства тогда не было, а просоветский режим Наджибуллы продержался в Кабуле аж до 1992 года, когда уже после распада СССР Москва перестала поставлять в Афганистан ГСМ и боеприпасы. Топлива не оказалось в последний момент даже в вертолете афганского лидера – он был пойман и повешен моджахедами.

США не смогли построить в Кабуле ничего и близко столь устойчивое. Зато их ставленник Гани проблем с вылетом не имел. Как и с вывозом награбленного. Очередную демонстрацию эффективности «антикоррупционной политики США» увидел весь мир», – написал он в соцсети.

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