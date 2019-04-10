Депутаты Рады отказались «включать мозги» в сессионном зале

10.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе пленарного заседания Верховной рады было поставлено на голосование предложение «включить мозги в сессионном зале».

Соответствующее предложение внёс депутат от ориентированной на олигарха Дмитрия Фирташа части распавшегося «Оппоблока» Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В ходе словесной перепалки между народным депутатом Ольгой Черваковой и вице-спикером парламента Ириной Геращенко при рассмотрении законопроекта о функционировании украинского языка как государственного, Ирина Геращенко заявила, что «хотела бы, чтобы в зале включались мозги у кого-то, кроме председательствующей».

После чего Нестор Шуфрич предложил проголосовать за «включение мозгов в сессионном зале», отметив, что это очень своевременное предложение. «За» проголосовал 21 депутат, в итоге предложение не было принято.