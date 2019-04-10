Выборы
//exit;
10.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Депутаты Рады отказались «включать мозги» в сессионном зале

В ходе пленарного заседания Верховной рады было поставлено на голосование предложение «включить мозги в сессионном зале».

Соответствующее предложение внёс депутат от ориентированной на олигарха Дмитрия Фирташа части распавшегося «Оппоблока» Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе словесной перепалки между народным депутатом Ольгой Черваковой и вице-спикером парламента Ириной Геращенко при рассмотрении законопроекта о функционировании украинского языка как государственного, Ирина Геращенко заявила, что «хотела бы, чтобы в зале включались мозги у кого-то, кроме председательствующей».

После чего Нестор Шуфрич предложил проголосовать за «включение мозгов в сессионном зале», отметив, что это очень своевременное предложение. «За» проголосовал 21 депутат, в итоге предложение не было принято.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть