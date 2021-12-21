Депутаты Рады отменили войну и отправились на отдых

Новости Украины

Депутаты Верховной рады полтора месяца пугали украинцев напряжением на границах и наступлением РФ в январе, однако это им не помешало устроить себе продолжительные новогодние каникулы.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlive» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховная рада проголосовала, что с 17 по 21 января тоже будет работать в комитетах, то есть по факту народные депутаты продолжили себе каникулы ещё на одну неделю и соберутся на 7-ю сессию аж 28 января. Тут вроде бы всё по закону – в комитетах, комиссиях, ТСК работают народные депутаты, а должны были как? В пленарном режиме работать?» – спросила ведущая.

«Парламентарии вправе решать, в каких формах они могут работать. Тут меня тревожит другое, чтобы прикрываясь непленарной работой, они не поразбегались сейчас по островам и курортам. Наверное, было бы правильно, если бы после огромного напряжения, которое мы переживали на протяжении ноября, начало декабря, в связи с угрозами и криками по поводу напряжения во взаимоотношениях с РФ по границе, угрозы связанные с возможными военными событиями, парламент создал форму какого-то рабочего контроля», – сказал эксперт.

«Я сейчас не о пленарно-сессионной работе, я о режиме какого-то дежурного состояния фракций, какого-то координационного комитета или постоянно действующего совета фракций, в которых могли работать или их лидеры, или их заместители, это было бы логично», – отметил политолог.

«Второй момент, это может успокоить наших сограждан – если парламентарии так спокойны, и уверены, что 5 недель можно прошланговать, извините, это означает, ну какая там война? Значит, нас дурили полтора месяца», – добавил Ермолаев.