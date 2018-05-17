17.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Депутаты Рады посещают Крым и хотят поехать в РФ на чемпионат мира по футболу

Украинцы не должны боятся поездок в Россию на чемпионат мира по футболу, несмотря на заявления главы МИД Украины Павла Климкина о якобы возможных провокациях.

Об этом “Известиям” сказали депутаты Верховной Рады Евгений Балицкий и Татьяна Бахтеева.

“Спорт и искусство нельзя смешивать с политикой. Поэтому без разницы, если турнир организует Россия, США или Германии. Люди должны ехать и смотреть. Лично я бы с удовольствием приехал летом в Россию, однако не уверен, смогу ли еще приобрести билеты, а к тому же у меня в это время плотный рабочий график, – сказал Балицкий.

Он добавил, что гражданам Украины не грозят никакие санкции, если они решат посетить Москву, Санкт-Петербург или другие российские города, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу.

“Официального запрета на поездку в Россию нет. Поэтому не вижу никаких препятствий. Даже я езжу в Крым. К сожалению, нынешнее правительство нагнетает вокруг чемпионата бессмысленную истерию. Народы должны быть мудрее правительства и осознать, что россиянам и украинцам необходимо жить в мире. Им нельзя ссориться”, – убежден депутат.

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В свою очередь Татьяна Бахтеева отметила, что призыв главы МИД Украины нарушает права украинцев.

“У меня есть знакомые, которые однозначно приедут. Кто хочет, должен ехать. Это конституционные право каждого украинца, и никто не вправе его нарушать. Господин Климкин сам заявляет, что 4 млн украинцев ездят на заработки в Россию. Каждый 12-й украинец получает зарплату в России, чтобы обеспечить свою семью. На этом фоне его рекомендация теряет логику. Ведь получается, что работать в соседней стране можно, но на футбол пойти уже нельзя. Это нарушает свободу и права украинцев, — полагает Бахтеева.