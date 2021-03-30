Депутаты Рады призвали к свержению Лукашенко «до августа»

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

24 марта группа депутатов разных стран приняла антибелорусское заявление, поддерживающее продолжение беспорядков в Минске и призывающее к свержению существующего строя.

Об этом в ходе брифинга сообщили депутаты Верховной рады от объединения «За свободную и демократическую Белоруссию», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Хотим сообщить, что 24 марта состоялась большая встреча с европейскими коллегами-депутатами, там было более тридцати парламентариев от Европарламента. Было принято общее заявление о поддержке свободной и демократической Белоруссии, о необходимости проведения «Дня воли» Белоруссии, а также о необходимости проведения честных и открытых выборов.

О чём заявление? О том, чтобы, во-первых, освободить политзаключённых. Во-вторых, чтобы люди, которые хотят по поводу 25 марта – дня свободы Белоруссии – могли выйти и открыто высказать свою мысль, дать возможность людям это сделать.

Более тридцати парламентариев стран Европы поставили свои подписи и солидарность с демократической Белоруссией, высказали свою поддержку большой самоотверженности и мужеству белорусского народа», – сказали они.

Депутаты Верховной рады также подчеркнули, что весь «цивилизованный мир» должен объединиться и поддержать белорусских «революционеров», чем фактически призвали к свержению Александра Лукашенко.

«Мы приглашаем все парламенты – Европы, США, Канады и других стран организовать группы «За демократическую Белоруссию» и продолжать координировать наши усилия в этих рамках.

Украина также, вместе с Европейскими коллегами, координирует свои действия, и призывает всех лидеров ЕС, стран-членов, а также международные организации, взять на себя смелое лидерство и инициировать процесс мирной передачи власти с помощью новых выборов в Белоруссии.

Эти усилия международного сообщества должны привести к прекращению террора и репрессий в Белоруссии, к освобождению всех задержанных политзаключённых, и определения курса проведения свободных демократических выборов в ближайшие месяцы – до 9 августа 2021 года.

Украина присоединилась к этому заявлению. И, хочу подчеркнуть, что мы и дальше будем отстаивать права свободных выборов в Белоруссии», – резюмировали в Раде.