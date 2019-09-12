Депутаты Рады выбирают яхты и матерятся

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе пленарного заседания Верховной рады депутат от фракции «За будущее» Юрий Шаповалов проводил время, выбирая себе яхту для круиза.

Соответствующую видеозапись опубликовали на YouTube-канале «TVgolosnaroda», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как видно на ролике, цены на услугу достигали почти 13 тысяч долларов за поездку.

«Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий настрой парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев», – отметили на канале.

Также журналист снял на видео переписку внефракционного депутата Валерия Лунченко, который, заняв рабочее место своего коллеги Роберта Горвата, заявил, что «Гайдаю пи*да».

«Из переписки стало ясно что Лунченко обладает надежным источником в АП и регулярно получает информацию из администрации. При этом стоит отметить, что Лунченко регулярно голосует синхронно с партией Слуга народа и не раз был замечен в общих компаниях вместе командой «Зе», – прокомментировали на YouTube-канале.