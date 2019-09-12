12.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Депутаты Рады выбирают яхты и матерятся

В ходе пленарного заседания Верховной рады депутат от фракции «За будущее» Юрий Шаповалов проводил время, выбирая себе яхту для круиза.

Соответствующую видеозапись опубликовали на YouTube-канале «TVgolosnaroda», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как видно на ролике, цены на услугу достигали почти 13 тысяч долларов за поездку.

«Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий настрой парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев», – отметили на канале.

Также журналист снял на видео переписку внефракционного депутата Валерия Лунченко, который, заняв рабочее место своего коллеги Роберта Горвата, заявил, что «Гайдаю пи*да».

«Из переписки стало ясно что Лунченко обладает надежным источником в АП и регулярно получает информацию из администрации. При этом стоит отметить, что Лунченко регулярно голосует синхронно с партией Слуга народа и не раз был замечен в общих компаниях вместе командой «Зе», – прокомментировали на YouTube-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть