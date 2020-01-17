Депутаты с отбойным молотком выдвинули требование правительству

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что в принятом украинским парламентом бюджете на 2020 год предусмотрены выплаты заработных плат шахтёрам, Кабмин не спешит отдавать работникам их деньги.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил внефракционный депутат от Луганщины Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня люди страдают от того, что не получают зарплату. Рабом называют того, кто не может заплатить за коммуналку и за еду. Шахтёр не может заплатить ни за коммуналку, ни за еду. Представьте себе – когда люди идут в магазин, мать берёт ребёнка и записывает в амбарную книгу: «Не на что купить ботиночки». Представьте себе, что шахтёр добывает этот уголь этим молотком, тысяча метров под землёй

Они дают нам свет, электроэнергию, за эти деньги строятся дороги. А сегодня люди, которые сидят тысячу метров под землёй, бедствуют», – сказал Шахов.

Свою речь он произносил в окружении коллег, которые вышли к трибуне с отбойным молотком и несколькими кусками угля.

После этого депутат потребовав от правительства погасить перед шахтёрами все задолженности по зарплате, тем более что деньги на это в бюджете предусмотрены.

«На День шахтёра денег не дали, на Новый год денег не дали, на Рождество денег не дали. Пожалуйста, прекратите! На следующей неделе отдайте деньги! Деньги есть, мы проголосовали за бюджет», – заявил политик.

Он также призвал прекратить завозить уголь из США и ЮАР.

«Представьте, как сегодня страдают люди. Картошка стоит пять гривен летом и двадцать гривен зимой, это в четыре раза дороже! Может ли сегодня человек позволить себе это? Нет», – возмутился Шахов.