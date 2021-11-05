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05.11.2021 19:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Молдова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Депутаты Санду продолжают материться в парламенте

Спикер парламента Молдовы Игорь Гроссу выругался матом после выступления депутата-социалиста, который на русском языке...

Спикер парламента Молдовы Игорь Гроссу выругался матом после выступления депутата-социалиста, который на русском языке критиковал Евросоюз.

После того, как большинство в парламенте перешло партии «Действие и солидарность» прозападного президента Майи Санду русский мат на заседаниях стал звучать постоянно из уст депутатов, которые активно ратуют за исключительное применение румынского языка.

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Ранее депутат Борис Маркоч выругался, когда поднимался на трибуну.

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