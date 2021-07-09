Депутаты-сепаратисты парламента Сербии «признали» Косово

09.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Бошнякские и албанские депутаты Народной скупщины Сербии, объединенные во фракцию «Объединенная долина – ПДД Санджак» встретились с «премьер-министром» Косово Альбином Курти.

Сепаратисты из Сербии поблагодарили лидера сепаратистов Косово за Резолюцию по «геноциду в Сребренице».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в Приштину наведались депутаты Народной скупщины Сербии, представляющие бошнякское и албанское меньшинства, объединенные во фракцию «Объединенная долина – ПДД Санджак»: Энис Имамович, Наджи Бечири, Мирсад Ходжич, Агженд Байрами, Сельма Кучевич и Сулейман Углянин. В ходе встречи с Курти Углянин заявил о том, что «бошняки очень благодарны Ассамблее Косово за соблюдение закона и осуждение самого крупного преступления в Европе со времен Второй мировой войны», а также то, что депутаты фракции «Единая долина – ПДД Санджак» признали независимость Косово.

«Мы поддерживаем премьер-министра Курти и правительство Косово в их приверженности защите прав албанцев в Сербии, а также установлению взаимности в правах национальных меньшинств в Косово и Сербии», – сказал Углянин.

В свою очередь Курти напомнил, что только половина Санджака в настоящее время находится в НАТО, а другая половина – нет (часть этой исторической территории находится в Сербии, а другая – в Черногории).

«Сербия должна дистанцироваться от кровавого прошлого и политики Слободана Милошевича. Без этого она не может двигаться в будущее и к нормализации отношений с Косово», – заявил косовский «премьер».