Депутаты Севастополя привели в ярость вице-губернатора

20.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Законодательное собрание Севастополя приняло сегодня во втором чтении бюджет города на три года, отклонив поправки губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пояснил глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов, губернаторские поправки давали возможность главному распорядителю неограниченно манипулировать средствами.

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«Я считаю, что все эти полномочия нужно исключить. Я просил исключить сомнительные моменты, но получил отказ», – сказал Аксенов.

При этом Заксобрание одобрило поправку депутата Татьяны Щербаковой, которая предусматривала перераспределение средств в изначальном проекте бюджета.

Депутат предлагала не давать 50 млн руб на увеличение уставного фонда агентства по ипотечному и жилищному кредитованию, не заказывать две экономические концепции за 5 и 5,5 млн. руб. Кроме того, не тратить 4,5 млн руб на приобретение топиарных фигур, 6,5 млн руб – на штрафы управления объектами городского хозяйства. По мнению Щербаковой а проекте бюджета на 1,5 млн руб. были завышены расходы на приобретение урн, лавок и других предметов благоустройства. Решено на 8 млн руб сократить расходы на охрану объектов незавершенного строительства, на 80 млн руб – финансирование информационного освещения деятельности органов государственной власти, на 18 млн руб – оплату услуг по разработке геоинформационной системы города Севастополя.

Вместо этого предлагалось направить 32 млн руб. на капитальный ремонт учреждений дошкольного образования, 90 млн руб – на капремонт учреждений общего образования, 2,5 млн руб – на отработку вопроса пожарной безопасности Дворца детства и юности, 5 млн руб – на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников.

Эти решения привели в ярость вице-губернатора Илью Пономарева. Он пригрозил подать в суд на депутатов, если поправки Щербаковой будут приняты.

«Работа депутатов напоминает наперстничество. Если поправки госпожи Щербаковой будут приняты, губернатор ветирует законопроект — даю слово. И вся тяжесть последствий ляжет на тех, кто эти поправки одобрил», – пугал Пономарев.