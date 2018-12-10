Депутаты Севастополя в пятый раз отклонили программу приватизации

10.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Законодательное собрание Севастополя в пятый раз отклонило программу приватизации госимущества, предложенную правительством города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пояснил депутат Вячеслав Аксенов, раз от раза чиновники не улучшают, а ухудшают программу. Так, в нынешний вариант они добавили еще одно предприятие, по которому у депутатов возникли вопросы. Он также обратил внимание на то, что правительство установило нулевую цену на автовокзал и базу отдыха на берегу моря.

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«Кто-то поднимет руку за приватизацию имущества Севастополя, когда даны такие оценки» Среди здравомыслящих людей не найдется», – сказал Аксенов.

Вице-спикер, Александр Кулагин сообщил, в перечень имущества «Севастопольтелеком» вошло имущество частной компании, которая обратилась к нему за помощью.

«Я уверен, что таких недоразумений может быть достаточно много. Мы до сих пор не знаем результаты инвентаризации государственной собственности Украины», – сказал Кулагин.

Депутата Татьяну Щербакову возмутила попытка приватизации «Единого информационного расчетного центра», который объявлен неприбыльным.

«Если оно неприбыльно, давайте его ликвидируем и будем платить ресурсо-поставляющим компаниям. Зачем передавать в частные руки огромную базу личных данных – о жилье, о долгах, о проживающих», – сказала Щербакова.

Спикер Екатерина Алтабаева полагает, что из списка на приватизацию должны быть исключены такие предприятия как «Севавтотранс», «Севморпорт» и особенно «Севастопольгаз».

«Приватизация может нанести ущерб системе эксплуатации данного оборудования и распределительной сети. Могут возникнуть социальные вопросы о цене на эти услуги», – сказала Алтабаева.

Депутат Алексей Чалый заявил, что является принципиальным сторонником рыночной экономики и не против приватизации.

«Но существуют объекты, которые должны быть управляемы государством. Это естественные монополии, сети, дороги, причальные стенки. Любой рачительный хозяин, передавая свое имущество, должен определить за него справедливую цену, но нам не дают такой возможности и не предоставляют документы. Во-вторых, мы должны в пределах своих полномочий сформулировать условия их передачи», – сказал Чалый.

Он отметил, что без приватизации в бюджете города может образоваться «дыра» и предложил депутатам самим сформировать программу.

«Имеет смысл разделить перечень объектов на три основных категории: объекты, которые по существующей документации могут быть приватизированы, объекты, которые потенциально могут быть приватизированы, но нужна дополнительная информация, и объекты, которые нельзя приватизировать ни при каких условиях. Предлагаю взять некоторую часть инициативы на себя и первый список на следующем заседании проголосовать. А дальше истребовать с правительства необходимые документы», – сказал Чалый.