02.12.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Коррупция, Одесса, Политика, Украина
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Депутаты Шария продались, как только получили мандаты


Новоиспеченный политик Анатолий Шарий исключил из своей партии одесситов Алексея и Олега Нагаткина, обвинив их в коррупционном сговоре с мэром Геннадием Трухановым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной этого решения стало то, что отец и сын Нагаткины, якобы, были «подкуплены» в пользу мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Причиной такого решения Лидера Партии стало нарушение партийной дисциплины Алексеем и Олегом Нагаткиными, а также информация о их возможном подкупе в пользу городского Главы Одессы Труханова Геннадия Леонидовича», – сообщает пресс-служба.

«С этого момента «Партия Шария» запрещает данным личностям использовать бренд Партии в своей деятельности и призывает добровольно сложить мандат. В ином случае Партией будет запущен процесс принудительного лишения мандата», – подчеркивается в сообщении.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров на фейсбуке попытался выяснить у Шария, как такие люди, как Нагаткины, оказались в партии, однако тут же оказался заблокирован.


«Меня забанил целый Шарий за вопрос, зачем надо было набирать таких кандидатов от ППШ в Одессе, чтобы тут же их исключить за взятку от Труханова? Посочувствовал рекрутингу его партии, а он взял и обиделся. Но вопрос остается открытым, – на каких принципах формировалась местная ячейка, если в столь оппозиционную партию не попал ни один известный одесский оппозиционер, а набрали вот таких мутных типов?» – написал Азаров в своем блоге.

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