Депутаты Скупщины Черногории инициировали импичмент диктатора Джукановича

16.09.2021 23:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Фракция Социалистической народной партии (СНП) в черногорской Скупщине инициировала заседание парламентского Конституционного комитета по вопросу нарушения президентом Черногории Мило Джукановичем Конституции страны.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициативу социалистов поддержала правящая коалиция. Ожидается, что дебаты в рамках Конституционного комитета Скупщины состоятся в ближайшую среду. В пояснении СНП говорится, что Джуканович сказал 28 августа в Цетине, что «неразумно настаивать на интронизации в этом городе, но разумно перенести его из Цетине и провести в одном из множства храмов в других городах».

«Я надеюсь, что 5 сентября у меня не будет ситуации, когда я окажусь в Цетине, где живут цетинцы и где Черногория извечна, и где при этом мне придется защищать достоинство государства», – добавил тогда черногорский диктатор.

Социалисты считают, что Джуканович грубо нарушил статью 14 Конституции Черногории, которая гласит, что религиозные общины отделены от государства, а также что они равны и свободны в выполнении религиозных обрядов и религиозных делах.

«Джуканович также вышел за рамки полномочий президента Черногории, предусмотренных статьей 95 Конституции, – заявили в партии. – Он напрямую вмешивался в дела одной религиозной общины, в частности, Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви. Таким образом, вопреки Конституции, он нарушил принцип светскости Черногории, то есть принцип отделения религиозных общин от государства… Назвав противников интронизации большинством Черногории, он напрямую спровоцировал разделение граждан на тех, кто поддерживает и тех, кто не поддерживает интронизацию митрополита в Цетине».

По мнению СНП, Джуканович своим личным примером вопреки Конституции призвал граждан к протесту и воспрепятствованию совершению религиозных обрядов Сербской Православной Церкви.

«Это лишь один из примеров, которые характеризуют давнюю практику Джукановича подорывать межэтнические и межконфессиональные отношения внутри государства посредством разделения, разжигания ненависти, угроз и призывов к конфликтам», – считают депутаты-социалисты.

В объяснении напоминается, что Джуканович участвовал в несогласованной и запрещенной акции националистов и раскольников 5 сентября в Цетине.

«Он также нарушил статью 161 Уголовного кодекса, организовав и призвав к предотвращению религиозного обряда, что было оперативно осуществлено его советником по безопасности Веселином Вельовичем», – говорится в заявлении СНП.

При этом Конституция Черногории предусматривает, что процедура определения того, нарушил ли президент Черногории Конституцию, может быть инициирована Скупщиной по предложению не менее 25 депутатов. Решение о наличии или отсутствии нарушений основного закона принимает Конституционный Суд.

«Президент Черногории может быть отправлен в отставку парламентом, если Конституционный суд сочтет, что он нарушил Конституцию», – говорится в Конституции Черногории.

Однако проблема инициативы СНП, по мнению ряда экспертов, состоит в том, что в судебной системе Черногории прочно обосновалась креатура Мило Джукановича.