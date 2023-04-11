Депутаты украинского парламента в ужасе от гастролей «подруги Симоньян»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада приняла законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией «О порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В ходе обсуждения документа депутат Ирина Геращенко заметила, что многие граждане России продолжают работать на территории Украины.

«Очевидно, что русским нечего шастать по Украине до тех пор, пока оккупационные войска ежедневно сегодня обстреливают украинские территории, убивают украинцев. Мы хотим спросить у офиса президента, мы хотим спросить у министра культуры, что здесь делает российская пропагандистка Евгения Альбац, которая не просто подружка Симоньян, а оправдывала войну в Украине, и сейчас она гастролирует по Украине? Мы хотим спросить, что здесь делает режиссер Александр Молочников, который в разбитой россиянами Буче снимает фильм об украинских детях и проводит кастинг, где не говорит о том, что он российский режиссер. Мы хотим спросить, какой это суд сегодня вернул в эфир украинских телеканалов «Сваты», которые на самом деле не только гастролируют оккупированным Крымом, но и оправдывают агрессию. Поэтому, извините, пожалуйста, нельзя одной рукой говорить «не фиг шастать», а второй составлять список «хороших русских», давать им гражданство и приглашать их в Украину. Этому должен быть положен конец», – возмутилась Геращенко.

Документ о закрытии границ для жителей приграничных территорий поддержали 283 депутатов.

После чего слово взял скандальный депутат Алексей Гончаренко, призвавший разорвать все связи с Белоруссией и признать её президента Александра Лукашенко «шавкой Путина».

«Понятно, что сегодня это оккупированное государство, что это оккупированная Путиным территория, что режим Лукашенко – марионеточный. Но объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то, почему мы до сих пор имеем посла в Минске? Как такое может быть, сегодня на наши головы из Беларуси летят Искандеры, С-300, дроны иранские, а мы держим там посла. Давайте признаем Беларусь оккупированной, давайте назовем, что Лукашенко – это путинская шавка, что это его марионетка, что это человек, который должен вместе с ним быть в Гааге. И против него тоже надо выписывать ордер на арест, а никаких с ним разговоров, никаких послов», – заявил Гончаренко.

В свою очередь, депутат Григорий Немыря возмутился, что действующих соглашений с Белоруссией и Россией у Украины всё ещё несколько сотен.

«Знаете ли вы, сколько таких сделок еще действует? Около 100 соглашений между Украиной и Беларусью остаются в силе. А вы знаете сколько вообще сейчас соглашений с Российской Федерацией еще существует? Около 300. Около 200 в рамках СНГ. Поэтому я еще раз призываю коллег из Министерства иностранных дел, правительства не готовить по пять в месяц, а четко дать понять, что мы не можем на второй год войны иметь уже около 200 соглашений со страной-агрессором», – сказал депутат.

После этих истерик парламент поддержал проект закона о прекращении действия соглашения между Кабинетом Министров и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации. Документ поддержало 288 депутатов.