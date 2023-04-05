Депутаты устроили разнос вице-губернатору за неуместный арт-декор в центре Севастополя

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В Севастополе разгорелись споры из-за появившихся в ходе реконструкции на одной из центральных площадей – Восставших – нехарактерных для города арт-объектов – искусственной ивы из пластика и надписи «Севастополю 239 лет» большими буквами.

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После волны критики в соцсетях декорации исчезли так же внезапно, как и появились. Вызвавшие много споров конструкции никто не согласовывал, а их установку финансировали «инициативные предприниматели», рассказал с трибуны заксобрания Севастополя и.о. вице-губернатора Евгений Горлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Была принята инициатива со стороны предпринимателей, они выразили желание. Но данный проект не реализовался, соответственно, был демонтирован. Демонтажные работы оплачены не были. Соответственно, средств на это не было реализовано. Элементы, которые там остались закладными, будем использовать для новогоднего оформления», – уточнил Горлов.

По его словам, вместо арт-объектов на площади Восставших проведут натуральное озеленение и украсят альпийской горкой. Куда делись буквы «Севастополю 239 лет» и пластиковое дерево, и.о. замгубернатора не знает, как не смог ответить на вопрос, не всплывут ли эти архитектурные украшательства в другом районе города.

«К вашей управленческой манере добавляется новое качество: такая некая начальная форма волюнтаризма, – отметила депутат Екатерина Бубнова. – Извините, я хочу сказать, что нельзя единолично принимать решения о том, как будут выглядеть знаковые места города, важные для всех горожан. Нельзя, чтобы городская территория воспринималась как чья-то личная вотчина Мне бы хотелось, чтобы такие истории, как на площади Восставших, больше никогда не повторялись, и чтобы даже мысли не было устанавливать такие китчевые вещи в знаковых местах. Вопрос в этой связи, в том числе, и к общественному совету при департаменте, который вместо вопросов, которые сегодня звучат в этом зале и не получают ответа, громко хлопает в ладоши и наперебой пишет комменты, какие прекрасные арт-объекты получил город».

Глава градостроительного комитета заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов указал на то, что установка объектов в городском пространстве прошла мимо всех отвечающих за это инстанций.

«Слушайте, мы арку на совете по пять раз рассматриваем, архитектурный облик какого-то сарая, который стоять должен где-то там, – указал Горелов. – А тут одна из центральных площадей города. Я вхожу в архитектурный совет Севастополя, и там не были рассмотрены эти проекты, там другие рассматривались. И вдруг ни с того ни с сего появляется такая китчевая «пальма» и какая-то там надпись. Давайте мы будем в случае, если необходимо внести какие-то изменения в проект, собирать срочно совет и принимать коллегиальное решение на основании того, что необходимо сделать или не сделать».

В середине марта на площади Восставших появились буквы «Севастополю 239 лет» и искусственная ива. Предполагалось, что дерево будет светиться, а возраст города будут менять ежегодно. Но у горожан композиция вызвала недоумение, поскольку ни эстетически, ни стилистически она не вписывается в архитектурный облик площади.

К слову, на благоустройство зелёной зоны площади потратят 42 миллиона рублей.