Депутаты Верховной рады переругались на заседании из-за «московских матюков»

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Противостояние конкурирующих за власть депутатов из лагеря Зеленского и Порошенко привело к очередной публичной перепалке на заседании Верховной рады.

В зале шел спор из-за секретности готовящейся сделки с США по недрам, а также закупки в Болгарии оборудования российского производства для расширения Хмельницкой АЭС. Разговор на повышенных тонах в итоге обернулся нецензурной бранью.

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«Уважаемый пан председательствующий! Только что замглавы фракции «Слуга народа» Мотовиловец вслух на весь зал использовал русскую матерную часть. Мы требуем немедленно рассмотреть его поведение и отстранить его от заседания. Это украинский парламент!» – заверещала порохоботка Ирина Геращенко.

Её оппонент, взяв слово, сослался на усталость в условиях переговоров с США.

«Люди работают, когда вы ложитесь спать, они на переговорах, большая команда работает, как представители парламентариев, так и Кабмина. Они сейчас борются за свою страну. Очень тяжело, от президента до каждого представителя правительства и парламентариев», – сказал Мотовиловец.

Порошенковцев такие оправдания не удовлетворили.

«Пан председательствующий, вы должны были бы остановить своего сопартийца, потому что он визжал на весь зал московскими матюками. Как минимум вы бы должны были ему сделать замечание»,- потребовала депутат София Федына.

«Действительно, в зале парламента публично, практически под стенограмму, под трансляцию, была русская брань. Сегодня у нас депутаты курили из «Слуги народа» в помещениях парламента. Это как минимум запрещено законом, как максимум это неэтично», – подключился еще один порошенковец Артур Герасимов.

Однако ведущий заседание предложил перейти к рассмотрению законов, фактически замяв вопрос о наказании своего однопартийца за нецензурную брань.