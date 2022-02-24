Депутаты Верховной рады просят Зеленского срочно согласиться на переговоры с Россией

Группа депутатов Верховной рады обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом немедленно начинать переговоры с Россией, чтобы остановить кровопролитие.

«ПолитНавигатор приводит текст документа полностью:

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Президенту Украины и к Верховной Раде Украины

24 февраля 2022 год

Господин Президент!

Уважаемые народные депутаты!

Сегодня президент Российской Федерации В.Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины. В эти часы на Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон.

Приходится констатировать: мирный переговорный процесс провален. Дипломатические споры о «формулах» и особенностях самоуправления в отдельных районах – теперь в прошлом. А в настоящем – воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и села, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия, которые могут быть принесены в жертву политическим амбициям под прикрытием патриотической риторик.

В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни.

И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации.

Учитывая новые угрозы, действовать нужно немедленно. Не откладывая.

Прежде всего, основные надежды сегодня возлагаются на государственническую мудрость и ответственность главы государства.

Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора. Сегодня очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне, комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел. Речь идёт о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины. Уверен: Ваш шаг найдёт поддержку со стороны депутатов Верховной Рады, местного самоуправления, бизнеса.

Также свой долг должен выполнить законодательный орган государства – Верховная Рада Украины. Немедленно необходимо сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения Стратегических Консультаций с обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации.

Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий, о возможных путях и решениях по деэскалации ситуации, о новом прагматичном компромиссе. Считаем, что новые компромиссы и новые «формулы» еще возможны. Чтобы такой диалог состоялся, требуется и обращение Верховной Рады Украины к Федеральному Собранию РФ. Очень надеемся, что депутаты РФ, понимая всю тупиковость и трагичность ситуации, ее возможные катастрофические последствия для всех сторон, откликнутся на такую инициативу. И мы остановим движение и Украины, и России к пропасти.

Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество.

Как сказано в Писании, «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся Сынами Божьими».

Народные депутаты

Вадим Новинский

Виктория Гриб

Муса Магомедов

Дмитрий Шпенов

Андрей Аксёнов

Дмитрий Шенцев

Сергей Магера».