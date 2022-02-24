Депутаты Верховной рады просят Зеленского срочно согласиться на переговоры с Россией

24.02.2022  18:05 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Группа депутатов Верховной рады обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом немедленно начинать переговоры с Россией, чтобы остановить кровопролитие.

«ПолитНавигатор приводит текст документа полностью:

Группа депутатов Верховной рады обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом немедленно начинать переговоры...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Президенту Украины и к Верховной Раде Украины

24 февраля 2022 год

Господин Президент!

Уважаемые народные депутаты!

Сегодня президент Российской Федерации В.Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины. В эти часы на Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон.

Приходится констатировать: мирный переговорный процесс провален. Дипломатические споры о «формулах» и особенностях самоуправления в отдельных районах – теперь в прошлом. А в настоящем – воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и села, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия, которые могут быть принесены в жертву политическим амбициям под прикрытием патриотической риторик.

В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни.

И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации.

Учитывая новые угрозы, действовать нужно немедленно. Не откладывая.

Прежде всего, основные надежды сегодня возлагаются на государственническую мудрость и ответственность главы государства.

Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора. Сегодня очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне, комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел. Речь идёт о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины. Уверен: Ваш шаг найдёт поддержку со стороны депутатов Верховной Рады, местного самоуправления, бизнеса.

Также свой долг должен выполнить законодательный орган государства – Верховная Рада Украины. Немедленно необходимо сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения Стратегических Консультаций с обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации.

Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий, о возможных путях и решениях по деэскалации ситуации, о новом прагматичном компромиссе. Считаем, что новые компромиссы и новые «формулы» еще возможны. Чтобы такой диалог состоялся, требуется и обращение Верховной Рады Украины к Федеральному Собранию РФ. Очень надеемся, что депутаты РФ, понимая всю тупиковость и трагичность ситуации, ее возможные катастрофические последствия для всех сторон, откликнутся на такую инициативу. И мы остановим движение и Украины, и России к пропасти.

Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество.

Как сказано в Писании, «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся Сынами Божьими».

Народные депутаты

Вадим Новинский

Виктория Гриб

Муса Магомедов

Дмитрий Шпенов

Андрей Аксёнов

Дмитрий Шенцев

Сергей Магера».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть