Депутаты времён украинской оккупации зубами вгрызлись в лакомую севастопольскую землю

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Севастопольские экс-депутаты украинских созывов пытаются через суд пробить себе бизнес на побережье. Принятые правила застройки и землепользования (ПЗЗ) ограничили использование земельных участков у моря, которыми депутаты разжились в период Украины.

Об этом рассказал в авторской программе на «Первом севастопольском» депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в 2023 году экс-депутат горсовета Владимир Глиняник, ныне занимающийся жилым строительством, подал иск с требованием признать незаконным приложение к ПЗЗ Севастополя.

«В этом документе принадлежащие ему четыре участка на берегу Фиолента были определены как «территориальная зона природно-ландшафтных территорий». Находится земля в районе Автобата, причём в очень удачном месте, так называемая «первая линия». На кадастровой карте видно, что от границ участка до обрыва менее 30 метров. Рядом находится хорошо знакомый любителям «дикого» отдыха неофициальный пляж. А с обрыва открывается шикарный вид на море. Земля, согласно данным Росреестра, предназначена для «индивидуального дачного строительства», относится к категории «земли населённых пунктов», – уточнил Пархоменко.

В планах Глиняника было построить на этих землях коттеджи, но горсуд Севастополя не поддержал предпринимателя, указав, что тот уже пытался из природных ландшафтов перевести свои наделы в зону садоводства. Однако комиссия решила территориальную зону оставить без изменений, поскольку земельные участки расположены в прибрежной полосе, а также имеют сложный рельеф.

В борьбе за право застроить побережье Фиолента предприниматель дошёл до кассации в Краснодаре, но и там его не поддержали – нарушений норм законодательства при установлении в отношении данных земельных участков зоны природно-ландшафтных территорий допущено не было.

Прежде семья другого экс-депутата украинского периода Карпа Булатова в судебном порядке пыталась вернуть несколько десятков участков в Казачьей бухте. Ответчиками выступали правительство Севастополя, Министерство культуры и «Херсонес Таврический». В 2010 году Карп Булатов как депутат сам голосовал за выделение этой части побережья в частную собственность. Суд первой инстанции отказал.