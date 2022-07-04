Дерипаска анонсировал «баттл» с Ходорковским

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Бизнесмен Олег Дерипаска вступил в публичную полемику с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

«Оппозиция предпочла красивые виды европейские и ретировалась из жизни страны… Ждать, что Фридман, Авен или Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — вряд ли», – заявил Дерипаска.

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Ходорковский отреагировал в своем ТГ-канале.

«На танках в мирные города рвутся только ваши друзья — Путин и его бандиты. Не беспокойтесь, Олег Владимирович, Вы доживете и увидите, как мы это закончим…», – написал он.

Дерипаска не стал медлить с ответом.

«Я так понимаю, что у отъехавших есть желание поговорить, но хотел бы перед началом прояснить для себя некоторые моменты, чтобы представлять аудиторию. Будет battle — реалисты VS отъехавшие. Начинайте продажу билетов», – парировал он.