Дерипаска анонсировал «баттл» с Ходорковским
Бизнесмен Олег Дерипаска вступил в публичную полемику с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.
«Оппозиция предпочла красивые виды европейские и ретировалась из жизни страны… Ждать, что Фридман, Авен или Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — вряд ли», – заявил Дерипаска.
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Ходорковский отреагировал в своем ТГ-канале.
«На танках в мирные города рвутся только ваши друзья — Путин и его бандиты. Не беспокойтесь, Олег Владимирович, Вы доживете и увидите, как мы это закончим…», – написал он.
Дерипаска не стал медлить с ответом.
«Я так понимаю, что у отъехавших есть желание поговорить, но хотел бы перед началом прояснить для себя некоторые моменты, чтобы представлять аудиторию. Будет battle — реалисты VS отъехавшие. Начинайте продажу билетов», – парировал он.
Спасибо!
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