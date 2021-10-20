Дерипаска обматерил «тупиц из Вашингтона», устроивших обыск в доме его родственников

20.10.2021 18:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, в американском особняке родственников которого ФБР провела вчера обыски, разразился проклятиями в адрес властей США.

Их он изложил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году. Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон)», – написал Дерипаска.

Он пророчит США финансовое и геополитическое фиаско и полный проигрыш Китаю и России.

«Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, спизженных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска. Надоело мудачье несмешное», – не жалеет обсценной лексики российский миллиардер.

«Олег Владимирович освоил современный стиль российской внешней политики. Ему теперь можно смело ехать представителем в ООН, например», – иронизирует по этому поводу политолог Евгений Минченко.

Однако в Кремле прокомментировали инцидент с Дерипаской очень сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать бизнесмена, как и любого другого гражданина.

Власти США не предъявляли Дерипаске обвинений, но обыски в его особняках длились более 10,5 часов. Перед тем как уехать, сотрудники ФБР вынесли из дома десятки коробок и чемоданчиков. Ряд наблюдателей считает, что это не столько доказательства по делу, сколько создание правильной картинки для теленовостей.

«Обыск в доме Дерипаски – показательное выступление после визита Нуланд в Москву. Акции “Русала” после мероприятий ФБР США потеряли в цене более 6%. Ещё одна пощечина тем, включая самого Дерипаску, кто фантазирует о неких “договорняках” с американцами. Только право силы», – радостно рассуждает многовекторный придворный белорусский политолог Александр Шпаковский.

Новый депутат Госдумы РФ интеллектуал Анатолий Вассерман считает, что власти РФ должны защитить Дерипаску.

«Мы должны защищать и его, и других наших граждан от нападок недружественных стран. К самому Дерипаске можем относиться как угодно, но закон един для всех. Человек теперь страдает только за свое происхождение, за свое гражданство, за мнимую или реальную близость к властям России», – сказал Вассерман сайту «Ура.ру».