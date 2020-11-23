Дерипаска призвал к новой масштабной «честной приватизации» в России

23.11.2020, Москва, Елена Острякова

Миллиардер, бывший руководитель объединённой компании «Русал» Олег Дерипаска предлагает провести в Россию новую приватизацию.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже в Китае доля госсектора в 3 раза меньше, чем в России. Пора и нам задуматься о масштабной честной приватизации. Для повышения эффективности экономики и ускорения темпов роста», – написал Дерипаска.

Либеральный политолог Станислав Белковский считает, что приватизация российских предприятий поможет вывести их из-под западных санкций.

«Приватизированные предприятия, чьим контролирующим акционером перестанет быть государство РФ, получат, таким образом, шанс выйти из-под международных санкций. Во-вторых, в случае приватизации по реальной рыночной стоимости, новые эффективные собственники (на этот раз без сарказма и кавычек) могут сменить нынешних фактических бенефициаров – (около)государственные группы влияния», – написал Белковский.