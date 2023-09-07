Дерипаска раскритиковал решение России поставлять на рынки зерно вместо муки

Елена Острякова .  
07.09.2023 22:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция


Олигарх Олег Дерипаска возмущен тем, что Россия продает свое зерно Турции на переработку, между тем, как ее мукомольные мощности простаивают.

Об этом он написал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Олигарх Олег Дерипаска возмущен тем, что Россия продает свое зерно Турции на переработку, между...

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«Россия традиционно занимает лидирующие позиции по пшенице (20% мирового экспорта), однако доля нашей страны на мучном рынке почти в 10 раз ниже. И самое удивительное, что при рекордных урожаях в стране не загружено около половины мукомольных мощностей. А запасы зерна продолжают расти. По оценкам, Россия могла бы прямо сейчас экспортировать не 900 тысяч тонн муки, а в три c лишним раза больше. Тогда бы на внешние рынки уходило бы не просто сырье, а уже переработанный продукт.

Про вклад в развитие отечественной отрасли и говорить не нужно. Если переработать зерно в корма и муку с использованием существующих мощностей, то мы увеличим выпуск в данном сегменте в 2-3 раза даже без инвестиций», – пишет Дерипаска.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны, желательно, с помощью Катара. Турция переработает зерно на муку.

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