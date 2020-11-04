04.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Китай, Политика, Россия, США
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Дерипаска ставит на Байдена


Миллиардер, бывший руководитель объединённой компании «Русал» Олег Дерипаска предрекает победу на президентских выборах в США Джозефу Байдену и объясняет это заинтересованностью Китая в поражении Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями Председателя Си», – написал Дерипаска.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев высмеял выводы олигарха.

«Я типа понял. Демократия – демократией, но ежели китайцы проплатили, то будь любезен… А ставка китайцев, понятно, Байден. Да, некуда деваться Трампу. Придётся уходить, а то на счётчик поставят. Правильно, я считаю. Си – в президенты США, а Анжелу Дэвис – в вице-президенты. Давно пора. России – Херсон, Брайтон и Монтеррей.
Но прежде, конечно, пиарщика и райтера сменить стоит», – написал Евстафьев.

Последние недели Дерипаска стал активно вести свой телеграмм канал. При этом большая часть постов посвящена восхвалению экономической политики Китая.


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