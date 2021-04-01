Дерьмо и память: Одесситы «отблагодарили» воинов АТО фекалиями

01.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Есть приз зрительских симпатий — народная любовь, а не блат и не выигрыш потому, что ты женщина с бородой. Не победа за то, что участница конкурса переспала с главой жюри, и не когда мама Алсу, а папа какой-то мужик с нефтяными вышками. А заслуженное искреннее народное признание. Вот что-то подобное и произошло 1 апреля в Одессе.

Утром памятный знак погибшим воинам АТО был замечен облитым дерьмом.

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А установлен он, надо сказать, прямо под окнами обладминистрации, недалеко от райотдела полиции, в людном, постоянно патрулируемом месте. Однако кто выступил автором данного перформанса, так и не удалось выяснить.

Вот как описал трагизм ситуации журналист местного наци-сайта «048», прибывший на место ЧП после того, как на нем поработали коммунальщики. «Закладной камень отмыли. Памятный знак высох и никаких следов на нем нет. Но продукт дефекации все еще остался на расположенной рядом клумбе, а в воздухе витает неприятный запах».

Я как представила этот «продукт дефекации на клумбе», как присела с «рукалицом»… (простите, надо было отсмеяться). И это же допер кто-то — в ведре, в канистре? Это же клубнику кто-то не унавозит теперь, от себя оторвал… (еще раз простите). Сразу представила, как мистер Уайт с Джесси бочку с метиламином тащили (извините).

Замечу, что это уже не первый случай, когда некие неизвестные выражают несогласие, как с самим фактом существования мемориала карателям, так и с политикой государства в целом — то красной краской камень зальют, то непечатные слова на нем напишут. Безусловно, что очередной факт такого несогласия вызвал бурление в слоях патриотической общественности. «Тилькы нэлюды можуть боротыся з мэртвымы!», — возмутились слои.

Комментировать вышеозначенное мнение я не буду. Напомню лишь, что мемориал погибшим 2 мая одесситам националисты вытаптывают и оскверняют практически каждый день. Когда же речь заходит об ответных действиях, включается традиционное «А нас за що?».

Также поясню, что случившееся — совсем не первоапрельская шутка. «Юморина» — коммерческий одесский праздник, когда заезжих рагулей смешат их сородичи по уму из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» (ныне «выдатные» политики) в поролоновых ушах, отменен в связи с карантином.

Ну и на засыпку: это стоило мэру Труханову и губернатору Гриневецкому изображать у памятника АТОшникам скорбь по Брежневу и по-шекспировски закатывать глаза, если от одесситов все равно было ноль реакции? А тут какие-то умельцы — раз, и припечатали памятник АТОшникам своим «народным признанием». Все верно же — доверяй делам, да?