Дерьмо и трубы: Украинский философ с ужасом заглянул в недалёкое будущее

22.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пандемия коронавируса уничтожит остатки производств на Украине, о каких-либо радужных перспективах даже в статусе «аграрной сверхдержавы» следует забыть – речь идет о сохранении элементарных благ цивилизаций вроде работающей канализации и водопроводом. Однако задача осложняется крайней изношенностью фондов, не знавших модернизации еще со времен СССР.

Об этом заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инвестиционная политика Украины на ближайшие годы накрылась. Такого зверя, как инвестиции, на ближайшие 2-3 года не будет. Будет как бы отщипывание крошечек на поддержания штанов, чтобы мы совсем не умерли», – сказал Дацюк.

Философ-майданщик уточнил, что экономическая ситуация на Украине худшая за последние годы.

«В 2008 году мы еще не были в ситуации внешнего финансового управления. Еще глава Национального банка Украины Гонтарева не сбежала в Америку, ещё не было «Банкопада» (массовое банкротство банков на Украине 2014-2016 годов – прим. ред.). Мы хоть как-то управляли фондовой системой, а сейчас мы ничем не управляем, финансами внутри страны не управляем, даже курс гривны удержать не можем. Не говоря уже ни о чем другом», – перечислил выступающий.

Он добавил, что Украина полностью уничтожила свою промышленность, осталось лишь сельское хозяйство, но и за него нужно будет бороться.

«Понятно, что мы не вышли на уровень постиндустриального инновационного производства. Понятно, что за последние 30 лет мы полностью убили свое промышленное производство, а нынешний мировой кризис добьёт его окончательно.

Борьба наша будет происходить за сельское хозяйство и изо всех сил удержания инфраструктурного обеспечения, чтобы был газ, тепло, вода, канализация и т.д. Вот за это мы будем бороться, и побороться за это та еще задачка, потому что оно все будет рассыпаться, потому что мы вложениями не занимались», – сокрушается Дацюк.