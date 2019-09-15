«Дерьмо с Дона не даёт Украине улететь в Европу» – львовский телеведущий

15.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Украина, если верить словам гимна, простирается между двух рек, и если Сян – «память обо всём европейском», то к Дону есть большие вопросы.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что в своих выступлениях часто использует метафору, где сравнивает Украину с птицей, у которой правое и левое крыло – это Сян и Дон, – реки, которые упоминаются в украинском гимне.

«Они для меня являются даже больше, чем реками – это две прекрасные метафоры: «Украина от Сяна до Дона» – когда ты двумя крыльями помогаешь этой птице лететь. Не сидеть в дерьме, куда нас посадили в последние годы, а лететь! Лететь в европейское пространство и видеть этот мир открытым, а не в совке, не в этом советском гетто!

И тут Сян и Дон необходимы. Сян – очень западная речка – это память о всём том европейском, что делает нашу Украину нормальной страной, а не диким забыдлоченным совком, какой, например, является та же самая Россия или уже, прости господи, ЛНР-ДНР. А что такое Дон? На меня обижаются за эти слова. К сожалению, дерьмо с Дона становится количественно бо́льшим в моей стране», – рассказал Дроздов.

«Когда мы говорим про объединение Сяна и Дона как западного и восточного, у меня нет претензий к западному. У нас есть куча проблем с Галицией, Западной Украиной, мы с ними разберёмся, но, по крайней мере, они машут как могут своим крылом. Они несут эту Украину, даже когда сами не понимают, что делают.

Что делает Дон? У меня к Дону есть большие претензии. Извините, что я скажу это прямо: Дон саботирует, Дон игнорирует украинскую «державотворчисть». Дон для меня является не крылом, а стоп-краном, якорем, который не даёт моей украинской европейской птице просто лететь», – добавил телеведущий.

«Потому, когда мы говорим «от Сяна до Дона», то я очень прошу подумать про Дон. О том, как говорить с теми, кто жёлчно не любит всё, что связано с сине-жёлтым цветом. Для меня Дон – это, собственно, та проблема, и она сейчас вылезает на передний план, потому что очень плохой, испорченный, травмированный, фактически пропащий Дон нам хотят впилить в украинское тело, чтобы эта птица никогда не взлетела. Это и есть та цена, которую выставляет Путин взамен за мир», – подытожил Остап Дроздов.